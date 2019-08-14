Mersin'de "Dinlerin Buluşması" etkinliği Semavi dinlere mensup kişilerin mezarlarının bir arada bulunmasıyla öne çıkan Mersin Şehir Mezarlığı'nda Müslüman ve Katolik din adamları bir arada dua etti- Kurban Bayramı dolayısıyla bu yıl 21. kez düzenlenen etkinlikte birlik ve beraberlik mesajları verildi

MERSİN (AA) - Mersin'de Kurban Bayramı dolayısıyla bu yıl 21. kez gerçekleştirilen "Dinlerin Buluşması" etkinliğinde, Müslüman ve Hristiyan din adamları birlikte dua etti. Semavi dinlere mensup kişilerin mezarlarının bir arada bulunmasıyla öne çıkan Mersin Şehir Mezarlığı'ndaki programda, Mersin İtalyan Katolik Kilisesi rahibi Fransua Dondu ve imam Mehmet Keskin yan yana geldi. Din adamları, birlikte dualar ederek barış, birlik ve beraberlik mesajları verdi. İmam Keskin'in Kur'an-ı Kerim, rahip Dondu'nun da İncil okuduğu etkinlikte ilahiler de seslendirildi. Etkinlik bayramlaşmanın ardından sona erdi.

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