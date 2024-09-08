Mersin'de 'Dijital Köy Buluşmaları' devam ediyor

Projenin bu haftaki durağı Mut ilçesi oldu. İlk olarak Tuğrul Mahallesi’ndeki kadın ve çocuklarla buluşan ekipler, ardından Karşıyaka Mahallesi’ne geçti. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi tarafından hayata geçirilen proje sayesinde çocuklar; robotik kodlama, üç boyutlu tasarım ve oyun geliştirme gibi eğitimler alarak hem yeni beceriler kazanıyor hem de teknolojiye olan erişimleri artırılıyor. Projeyle, merkezdeki teknoloji ve bilim imkanlarına erişme fırsatı olmayan çocuklar arasındaki dijital uçurumun kapatılması hedefleniyor. Ayrıca VR gözlükler ile sanal gerçeklik deneyimini yaşayan çocuklar; hayal dünyalarını geliştirmekle kalmayıp, sanal gerçekliği ilk kez deneyimlemenin getirdiği heyecanı ve mutluluğu da yaşıyorlar.

Etkinlikte, çocuklara Büyükşehir Belediyesinin yapay zeka ile üretilmiş ilk çocuk dergisi olan ‘Bilimin İzinde’ dergisi de dağıtıldı. Projenin hedef kitlesinden biri olan kadınlara da etkinlik kapsamında; dijital okuryazarlık, internet kullanımı, bilime ve teknolojiye cesaretle yaklaşmanın önemi anlatılıyor.

“21. yüzyılın becerilerini, çocuklarda ve kadınlarda oluşturma çabasındayız”

Kadın ve Çocuk Bilim ve Teknoloji Atölyesi sorumlusu Emre Aşkın, ‘Dijital Köy Buluşmaları’ projesi sayesinde, kırsalda yaşayan çocuklarda robotik kodlama ve teknoloji ile ilgili farkındalık oluşturduklarını söyleyerek, “Atölyemiz tarafından hazırlanan ‘Bilimin İzinde’ dergisini çocuklara dağıttık ve kadınlarla birlikte 3 boyutlu sanal gerçeklik gözlüklerini denedik. Bununla birlikte kodlama aktiviteleri sunduk. Özellikle Tuğrul Mahallesi’nde kadın sayısı fazlaydı ve kadınlara teknoloji ile fark oluşturabileceklerini anlattık” dedi.

Kırsal kesimlerde insanların geçim kaynaklarının genellikle tarımdan oluştuğunu ve etkinlikte teknolojinin tarımda da kullanılabileceğini anlattıklarını aktaran Aşkın, topraksız tarım yöntemi ile küçük bir alanda daha fazla üretim yapabileceklerini vurgulayarak, “Teknoloji etkinlikleriyle, onların hayal dünyasını genişletmek adına örnekler sunduk. Kadınlar sanal gerçeklik gözlüklerini denediler ve onların böyle bir şeyi denemesi bizi de mutlu etti. Biz bu proje kapsamında 13 ilçedeki kadın ve çocuklara ulaşmaya çalışıyor ve atölyemizdeki imkanları onlara ulaştırıyoruz” diye konuştu.

Teknolojinin son yıllarda her alanda önem kazandığını kaydeden Aşkın, “Yaşadığımız bazı sosyolojik olaylar bunu gösteriyor. O yüzden herkesin teknolojiye bir şekilde tutulması ve hayatını ona göre şekillendirmesi gerekli. Bizler de 21. yüzyılın becerilerini hem çocuklarda hem de kadınlarda oluşturmak için yoğun bir çaba içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.

“Mahallemizdeki kadınlar ve çocuklar ilk defa böyle bir etkinliği gördüler”

Tuğrul Mahalle Muhtarı Fatma Ayan, mahallelerinde ilk kez böyle bir etkinliğin yapıldığını kaydederek, “Başkanımız Vahap Seçer’in çok güzel bir düşüncesi. Başkanımızın kadınlara ve çocuklara ne kadar önem verdiğini bir kere daha gördük. Kadınlar ve çocuklar, ilk defa böyle bir etkinliği köyde gördüler ve bir ilki başardık” dedi.

“Kırsalda çocukların teknolojiye erişimleri maalesef çok kısıtlı”

Karşıyaka Mahallesi Muhtarı Hasan Taşar ise kırsal kesimlerde çocukların teknolojiye erişmelerinin oldukça kısıtlı olduğunu belirterek, “Çocuklarımız bu etkinlikten çok memnun oldu. Çünkü güncel olaylardan hep uzaklar. Gelen personel eşliğinde geniş açılarla tanıştılar ve oyun oynadılar. Bu proje sayesinde, hayata nasıl atılacaklarını daha iyi görecekler” diye konuştu.