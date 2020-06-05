Mersin'de denizi kirleten 19 gemiye 36 milyon lira ceza

MERSİN (AA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, son 14 ayda denizi kirleten 19 gemiye 36 milyon lira ceza kesildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesince, 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında, Çamlıbel Balıkçı Barınağı'nda programı düzenledi.

Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ve Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Afet Arama ve Kurtarma Şube Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç ekiplerinin de katıldığı etkinlikte denizden çöp toplandı.

Dalgıçların topladığı çöpler arasında yer alan araba lastiği, sandalye, tekne motoru ve çok sayıda şişe, sahilde "Deniz Çöpleri Sergisi" adı altında sergilendi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle gerçekleştirdikleri dezenfekte ve temizlik işlemlerinin normalleşme sürecinde de devam edeceğini belirtti.

Çevre ve deniz kirliliği konusuna çalışma yürüttüklerini de anlatan Seçer, "Biz bir liman kentiyiz, gemilerle mücadele etmekte önemli sıkıntılar yaşıyoruz. Göreve geldiğimizden bugüne kadar olan 14 aylık süre içerisinde 19 gemiye 36 milyon lira ceza kestik. Cezalar yüksek, bunun caydırıcı olması lazım. Bu denetimi daha sıkı yapma gereksinimi duyuyoruz." dedi.