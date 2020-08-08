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Aktüel

Mersin'de denize giren kadın kayboldu

Yeniakit Publisher
2020-08-08 14:51:17 -
Mersin'de denize giren kadın kayboldu

MERSİN (AA) - Mersin'in Anamur ilçesinde denizde kaybolan kadının bulunması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, tatil için Ankara'dan ilçeye gelen Döndü Küçük (56), oğlu, gelini ve iki torunuyla Ören Burnu mevkisinde denize girdi.

Denizden çıkan aile, Döndü Küçük'ün suda kaybolduğunu fark edince durumu jandarmaya bildirdi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin botla denizden ve helikopterle havadan yaptığı arama ve kurtarma çalışmalarına jandarma da karadan destek veriyor.

Aile yakınlarının da takip ettiği arama çalışmaları sürüyor.

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