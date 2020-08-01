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Aktüel

Mersin'de demirciler bayramda "kelle paça" mesaisi yapıyor

Yeniakit Publisher
2020-08-01 13:28:04 -
Mersin'de demirciler bayramda "kelle paça" mesaisi yapıyor

MERSİN (AA) - Mersin Mut ilçesinde demirci ustaları, atölyelerinde vatandaşların kurbanlıklarından çıkan kelle ve paçaları ütüyor.

İlçedeki demirciler, Kurban Bayramı dolayısıyla demir dövdükleri ocaklarda sakatat mesaisi yapıyor.

Kurbanlarını kesen vatandaşlar, hayvanların kelle ve paçalarının kıl ve tüylerinden temizlenmesi için demircilerin atölyelerine getiriyor.

Talebi karşılamak için bayramda mesai yapan demirci ustaları, kelle ve paçaları ütüp temizleyerek pişime hazır hale getirdikleri sakatatları vatandaşlara veriyor.

Demirci ustası Cüneyt Aydoğan, AA muhabirine, yaklaşık 20 yıldır ilçede demircilik yaptığını ve her yıl Kurban Bayramı'nda kelle ve paçaları üttüğünü söyledi.

Bayram boyunca mesai yapacağını ifade eden Aydoğan, "Yoğunluk oluyor. Elimizden geldiği kadar, ailemin de yardımıyla vatandaşların işini görmeye çalışıyoruz. İnsanlar kelle ve paçaları üterek pişirmeyi tercih ediyor. Demirci tezgahlarında yapılması daha iyi oluyor. Önce ütüyoruz sonra dağlama işlemi yapıyoruz. Kellenin yüzülerek pişirilmesi kolay olsa da vatandaşlar daha lezzetli ve faydalı olduğuna inandıkları için ütmeyi tercih ediyor." diye konuştu.

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