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Mersin'de dedikodu cinneti! 3'ü kadın 7 yaralı

Bozyazı ilçesinde bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 3'ü kadın 7 kişi pompalı tüfekle yaralandı.

31 Temmuz 2018 Salı 13:36
Mersin'de dedikodu cinneti! 3'ü kadın 7 yaralı

İlçeye bağlı Kızılca Mahallesi Devrent Yaylası'nda Selahattin U. adlı kişi, ailesi hakkında asılsız dedikodu çıkardıklarını ileri sürdüğü kişilerin evine silahlı baskın düzenledi. Olayda rastgele açılan ateş sonucu evde bulunan A.U., T.D., Ç.U., S.D., İ.D., A.U. ve Ş.İ. adlı kişiler pompalı tüfekle çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan A.U. MersinŞehir Hastanesine, diğer yaralılar ise Anamur ve Bozyazı'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olaydan sonra kaçan şüpheli Selahattin U. ile babası M.A.U. jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 13:36
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  • Alibaba Alibaba 21 dk önce
    Bu yangınları Yunan ajanları çıkarmıştır. Misilleme yapmışlar galiba!!!!!!!
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