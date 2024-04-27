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Gündem Mersin'de DEAŞ operasyonu: Gözaltılar var
Gündem

Mersin'de DEAŞ operasyonu: Gözaltılar var

Yeniakit Publisher
2024-04-27 13:57:00 -
Mersin'de DEAŞ operasyonu: Gözaltılar var

Mersin Emniyet Müdürlüğü'nün yürüttüğü DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri, MASAK raporlarına ilişkin terör örgütü DEAŞ'ın finansal faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda, Akdeniz ve Tarsus ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Adreslerde 71 bin 535 dolar, 9 bin 165 avro, 47 bin 500 lira, çok sayıda doküman ve dijital materyale el konuldu.

Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü.

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