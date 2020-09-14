Mersin'de DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı
Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilde faaliyetlerini sürdüren DEAŞ mensuplarına yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda H.A, H.Y, S.Ç, S.Y, M.K, İ.K. ve E.A. Bitlis'te A.B. yakalandı, suça sürüklenen çocuk Z.A.B. gözaltına alındı.
Şüphelilerin adresleri üzerinde yapılan aramada örgütsel içerikli ve toplatma kararı bulunan kitap ve dijital materyaller ele geçirildi.
Polis operasyonları devam ediyor.