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Aktüel Mersin'de DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı
Aktüel

Mersin'de DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-09-14 13:37:00 -
Mersin'de DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilde faaliyetlerini sürdüren DEAŞ mensuplarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda H.A, H.Y, S.Ç, S.Y, M.K, İ.K. ve E.A. Bitlis'te A.B. yakalandı, suça sürüklenen çocuk Z.A.B. gözaltına alındı.

Şüphelilerin adresleri üzerinde yapılan aramada örgütsel içerikli ve toplatma kararı bulunan kitap ve dijital materyaller ele geçirildi.

Polis operasyonları devam ediyor.
 

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