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Aktüel Mersin'de damat katliamı! Karısını, kayınvalidesini ve kayınpederini öldürdü
Aktüel

Mersin'de damat katliamı! Karısını, kayınvalidesini ve kayınpederini öldürdü

Yeniakit Publisher
2024-07-25 13:54:00 -
Mersin'de damat katliamı! Karısını, kayınvalidesini ve kayınpederini öldürdü

Mersin'in Toroslar ilçesinde bir kişi, boşanma aşamasındaki karısını, kayınvalidesini ve kayınpederini tabancayla vurarak öldürdü. Şüpheli, olay yerinde jandarma ekiplerine teslim oldu.

Mersin’in Toroslar ilçesinde katliam yaşandı.

Darısekisi Mahallesi'nde gece saatlerinde Musa Ö. (52) ile boşanma aşamasındaki eşi Fatma Ö. (21) arasında tartışma çıktı.

Musa Ö. tartışma sırasında eşini, kayınpederi İbrahim A'yı (56) ve kayınvalidesi Elif A'yı (54) yanındaki tabancayla vurdu.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin incelemesinde, Fatma Ö. ve İbrahim A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
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Ağır yaralı olarak Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Elif A. da müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde bekleyen şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

 

 

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