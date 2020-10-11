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Yerel Mersin’de can pazarı! İşçileri taşıyan midibüs devrildi, ölü ve çok sayıda yaralı var
Yerel

Mersin’de can pazarı! İşçileri taşıyan midibüs devrildi, ölü ve çok sayıda yaralı var

Mersin’de elma toplamaktan dönen tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-11 16:11:00 - 2020-10-11 16:46:00

Mersin'in Erdemli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı.

Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti

Alınan bilgiye göre, kaza Erdemli-Ayrancı karayolu Kösereli Mahallesi, Devrent mevkisinde meydana geldi. Elma toplamaktan dönen işçileri taşıyan midibüs, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı.

Çok sayıda ekip sevk edildi

Haber verilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı.

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