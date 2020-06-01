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Aktüel

Mersin'de buğday hasadı başladı

Yeniakit Publisher
2020-06-01 13:41:06 -
Mersin'de buğday hasadı başladı

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde, yaklaşık 122 bin dönümde ekilen buğdayın hasadına başlandı.

Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun ve üreticilerin katıldığı ilk hasat, biçerdöverlerin tarlalara girmesiyle başlatıldı.

Doygun, gazetecilere yaptığı açıklamada, buğday hasadının bereketli geçmesini temenni ederek, yaklaşık 122 bin dönümde ekili üründen 30 bin ton civarında rekolte beklediklerini söyledi.

Buğday hasadı yapan çiftçilerden Hüseyin Güney de bu yıl verimin iyi olduğunu ifade etti.

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