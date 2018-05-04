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Mersin'de boya yüklü kamyon devrildi

Mersin'de boya yüklü kamyonun devrilmesi sonucu otoyol  beyaza boyandı.

04 Mayıs 2018 Cuma 15:08
Mersin'de boya yüklü kamyon devrildi

Otoyolda Silifke yönüne giden E.Ö'nün kullandığı 33 ATL 38 plakalı  kamyon, Çeşmeli mevkisinde bariyerlere çarparak devrildi.

Kazayı hafif yaralı atlatan sürücü, araçtan kendi imkanlarıyla çıktı.

Etrafa saçılan boya yüklü kovalardan dökülen boyalar nedeniyle otoyol  beyaza boyandı. Dökülen boyalar, yaklaşık bir kilometre boyunca refüjden aktı.

Çalışmalar yüzünden otoyolun Silifke istikameti tamamen, Adana yönünde  ise bir şeridi trafiğe kapatıldı. Çekicinin halatı kopunca kamyonu kaldırma  girişimi başarısız oldu, otoyolda uzun araç kuyruğu oluştu.

Otoyol yeniden ulaşıma açılırken kaza yerine başka bir vinç  yönlendirildi.

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 15:08
  1. Adana
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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