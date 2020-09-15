Mersin'de boşandığı eşini tüfekle yaralayan sanığın yargılandığı dava

MERSİN (AA) - Mersin'de boşandığı eşini pompalı tüfekle yaraladığı öne sürülen tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.



Mersin 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Özkan Yarbı (35), tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Yarbı'nın boşandığı eşi müşteki Hatun Koç'un (28) sağlık problemleri nedeniyle katılamadığı duruşmada tarafların avukatları da hazır bulundu.

İddia makamı, Adli Tıp Kurumundan istenen kati raporun beklendiği gerekçesiyle sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilip, duruşmanın ertelenmesini istedi.

Söz verilen müşteki avukatı da sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.

Yarbı ise olayın yaşandığı güne işaret ederek, "Kendisi (Hatun Koç) çocukları almam için beni arayarak yanına çağırmıştı. Benim kendisini öldürmek ya da yaralamak gibi bir niyetim yoktu. Talihsizce yaralandı. 16 aydır cezaevindeyim. İş yerim kapalı. Yaşlı annem ve babam var. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Sanık avukatı, müvekkili Yargı'nın olay günü yaşanan eylemi, eski eşini öldürmek için gerçekleştirmediğini savunarak, tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumundan istenen raporların beklenmesi ve eksikliklerin giderilmesi için sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.



İki çocuk annesi Hatun Koç, merkez Toroslar ilçesinde 27 Mayıs 2019'da boşandığı eşi Özkan Yarbı'nın pompalı tüfekli saldırısında yaralanmış, Özkan Yarbı tutuklanmış, zanlı hakkında "kasten yaralama" suçlamasıyla dava açılmıştı.



