  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Mersin'de boşandığı eşini tüfekle yaralayan sanığın yargılandığı dava
Aktüel

Mersin'de boşandığı eşini tüfekle yaralayan sanığın yargılandığı dava

Yeniakit Publisher
2020-09-15 15:50:21 -
Mersin'de boşandığı eşini tüfekle yaralayan sanığın yargılandığı dava

MERSİN (AA) - Mersin'de boşandığı eşini pompalı tüfekle yaraladığı öne sürülen tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Mersin 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Özkan Yarbı (35), tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Yarbı'nın boşandığı eşi müşteki Hatun Koç'un (28) sağlık problemleri nedeniyle katılamadığı duruşmada tarafların avukatları da hazır bulundu.

İddia makamı, Adli Tıp Kurumundan istenen kati raporun beklendiği gerekçesiyle sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilip, duruşmanın ertelenmesini istedi.

Söz verilen müşteki avukatı da sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.

Yarbı ise olayın yaşandığı güne işaret ederek, "Kendisi (Hatun Koç) çocukları almam için beni arayarak yanına çağırmıştı. Benim kendisini öldürmek ya da yaralamak gibi bir niyetim yoktu. Talihsizce yaralandı. 16 aydır cezaevindeyim. İş yerim kapalı. Yaşlı annem ve babam var. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Sanık avukatı, müvekkili Yargı'nın olay günü yaşanan eylemi, eski eşini öldürmek için gerçekleştirmediğini savunarak, tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumundan istenen raporların beklenmesi ve eksikliklerin giderilmesi için sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

İki çocuk annesi Hatun Koç, merkez Toroslar ilçesinde 27 Mayıs 2019'da boşandığı eşi Özkan Yarbı'nın pompalı tüfekli saldırısında yaralanmış, Özkan Yarbı tutuklanmış, zanlı hakkında "kasten yaralama" suçlamasıyla dava açılmıştı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fransız gazeteciden Macron'a olay sözler: Kör müsün yoksa sağır mı?
Gündem

Fransız gazeteciden Macron'a olay sözler: Kör müsün yoksa sağır mı?

Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında haddini aşan sözler sarfeden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ülkesinde düzenlediği bir basın ..
CHP'li 'tecavüzcü başkan'ın bir pisliği daha ortaya çıktı
Gündem

CHP'li 'tecavüzcü başkan'ın bir pisliği daha ortaya çıktı

Aydın'nın Didim Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Deniz Atabay'ın kendisine tecavüz ettiğini iddia eden kadın, suç duyurusunda bulundu. Kadın, İ..
Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'na protesto
Gündem

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'na protesto

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) farklı şirketlerinde çalışırken işten çıkarıldıklarını bildiren ..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı