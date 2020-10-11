Mersin'de boş arsada zaman ayarlı ses bombası patladı
Mersin'de boş bir arazide meydana gelen patlamada 1 kişinin elinden yaralandığı bildirildi. Patlamaya önceden yerleştirilmiş zaman ayarlı ses bombasının neden olduğu tespit edildi.
Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde boş bir arazide patlama yaşandığı bildirildi. Patlamada 1 kişinin elinden yaralandığı ifade edildi.
Edinilen bilgiye göre, Güvenevler Mahallesi'ndeki Forum AVM yakınındaki boş bir arazide patlama yaşandı. Patlama nedeni ile olay yerinden geçen bir kişi elinden yaralandı.
Patlamadan sonra olay yerine çok sayıda polisin sevk edildiği bildirildi.
Yapılan incelemede patlamaya önceden yerleştirilmiş zaman ayarlı bir ses bombasının sebep olduğu, patlama esnasında ortaya çıkan basınçla savrulan taş parçasının yoldan geçen vatandaşı elinden yaraladığı belirtildi.
Ekiplerin olay yerindeki incelemesi devam ediyor.