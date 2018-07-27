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Mersin'de bir tankerde 32 ton kaçak akaryakıt bulundu!

Mersin'de düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 32 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi, 4 zanlı gözaltına alındı.

27 Temmuz 2018 Cuma 15:01
Mersin'de bir tankerde 32 ton kaçak akaryakıt bulundu!

Mersin ve Tarsus İlçe Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda kaçak akaryakıt getirileceği istihbaratı üzerine harekete geçti.

Akaryakıtın, Yenice Mahallesi'ndeki iş yerine götürüleceğini tespit eden ekipler, güzergahta ve iş yerinin çevresinde önlem aldı.

İş yerine gelen tankerde yapılan aramada 32 ton kaçak akaryakıt bulundu.

Ekipler, 4 zanlıyı gözaltına aldı.

 

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 15:01
  1. Mersin
  2. Tarsus
  3. Yenice

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