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Aktüel

Mersin'de bir kadının öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 2 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-05-31 20:27:42 -
Mersin'de bir kadının öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 2 kişi tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, dün aracında otururken mermi isabet eden kadının hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Anıt Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde dün çıkan, park halindeki aracında oturan Sevilay Alkaç'ın (55) hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan B.Ş. (24), A.C.E. (22) ve A.Ö'nün (23) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden A.Ö. ve A.C.E, tutuklandı, B.Ş. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Tarsus'ta Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'ne dün akşam motosikletleriyle gelen A.C.E. ile A.Ö'nün tabancayla ateş açması sonucu ayağından yaralanan B.Ş, av tüfeğiyle karşılık vermiş, olayda, park halindeki aracında oturan Sevilay Alkaç (55), göğsüne isabet eden mermiyle ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Olayla ilgili 3 şüpheli yakalanmış, adreslerinde yapılan aramada 4 ruhsatsız pompalı av tüfeği, 41 fişek, 3 tabanca şarjörü ve 87 mermi ele geçirilmişti.



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