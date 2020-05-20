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Mersin’de berber ve kuaförler, bayram öncesi 3 gün 23.00’e kadar açık olacak

kapanış saatlerini yeniden düzenledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 16:12:46 -
Mersin’de berber ve kuaförler, bayram öncesi 3 gün 23.00’e kadar açık olacak

kapanış saatlerini yeniden düzenledi. Buna göre, bu iş yerlerinde çalışma saatleri, 21-23 Mayıs tarihleri arasında 3 gün boyunca 08.00-23.00 olarak belirlendi.


Mersin Valiliği, berber, kuaför ve güzellik salonlarının açılış-kapanış saatlerine ilişkin bir açıklama yaptı. Normalleşme sürecinde berber, güzellik salonu, kuaför gibi iş yerlerinin çalışma esaslarının 6 Mayıs.2020 tarihli İçişleri Bakanlığı genelgesiyle düzenlendiği ve çalışma saatlerinin 09.00-21.00 olarak belirlendiği anımsatılan açıklamada, bu iş yerlerinin çalışma saatlerinin iller bazında yeniden değerlendirilmesi konusunda İçişleri Bakanlığının talimatı doğrultusunda yeni düzenleme yapıldığı bildirildi.


Valilik açıklamasında, “Ramazan Bayramı öncesinde bu iş yerlerinde yoğunluğun daha yüksek olacağı göz önünde bulundurularak, her ilin meteorolojik verileri ve hava sıcaklıkları ile bölgesel çalışma şartları esas alınarak 20-21 ve 22 Mayıs tarihlerinde çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesi istenilmektedir. Bu kapsamda ilimizde berber, güzellik merkezi, kuaför ve benzeri iş yerlerinde 20-21 ve 22 Mayıs tarihlerine münhasır olmak üzere çalışma saatleri 08.00-23.00 arası olarak yeniden düzenlenmiştir” denildi.

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