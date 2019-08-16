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Mersin’de belediye özel kalem müdürlerinden güç birliği

Mersin’de Büyükşehir Belediyesi dahil olmak üzere 4 merkez ilçe belediyesinin özel kalem müdürleri, Akdeniz Belediyesi Özel Kalem Müdürü Onur Eryılmaz Gümüştok’un çağrısı ile bir araya gelerek, kentin sorunlarının çözümü ve vatandaşa daha sağlıklı ve hızlı hizmetin gitmesi noktasında güç birliği yaptı.

16 Ağustos 2019 Cuma 14:12
Mersin’de belediye özel kalem müdürlerinden güç birliği

Mersin’de Büyükşehir Belediyesi dahil olmak üzere 4 merkez ilçe belediyesinin özel kalem müdürleri, Akdeniz Belediyesi Özel Kalem Müdürü Onur Eryılmaz Gümüştok’un çağrısı ile bir araya gelerek, kentin sorunlarının çözümü ve vatandaşa daha sağlıklı ve hızlı hizmetin gitmesi noktasında güç birliği yaptı.


Yerel seçimlerin üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen belediye başkanları çalışmalarını sürdürürken, kent tarihinde bir ilk yaşandı. Göreve geldiği günden bu yana yaptığı çalışmalar ile göz dolduran Akdeniz Belediyesi Özel Kalem Müdürü Onur Eryılmaz Gümüştok’un daveti ve gayretleri ile Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Doğukan Uyan, Yenişehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Oğuzhan Karayiğit, Mezitli Belediyesi Özel Kalem Müdürü Emine Çil ve Toroslar Belediyesi Özel Kalem Müdürü Fatih Men bir araya geldi. Dost meclisi ortamında geçen görüşmede, belediyelerin siyasi kimliklerini bir tarafa bırakıp, kentin sorunlarının çözümü, vatandaşa daha hızlı ve sağlıklı hizmetin gitmesi noktasında güç birliği kurulmasına karar verildi. 5 özel kalem müdürü ayrıca her ay düzenli olarak en az 1 kez olmak üzere bir araya gelme karar aldı.


Görüşme sonunda merkezdeki herhangi bir belediyenin sınırları içerisinde vatandaşa hizmet gitmesi konusunda hangi ilçe olursa olsun imkan ve olanakları ölçüsünde özel kalem müdürlerinin ortak hareket etmesi kararı alındı.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 14:12
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