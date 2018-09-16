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Mersin'de balık ölümleri tedirgin ediyor

Mut ilçesindeki Pirinçsuyu Deresi'nde balıklar telef oluyor.

16 Eylül 2018 Pazar 10:00
Mersin'de balık ölümleri tedirgin ediyor

Toroslar'ın zirvesinden doğup Gençali ve Yapıntı mahallelerinden geçerek Göksu Irmağı ile kavuşan Pirinçsuyu Deresi'nde ölen binlerce balığın yüzeye çıkması vatandaşları ürküttü. Balık avına geldiklerini belirten vatandaşlar, "Balık avlamak için hep buraya geliriz. Düne kadar balıklar canlıydı, bugün geldik hepsi ölmüş. Yazık günah. Bu kanalizasyon suyunu Pirinçsuyu Deresi'ne akıtanların hatasıdır. Toroslar'ın eteğinden gelen tertemiz suya lağım akıtıyorlar" diyerek tepkilerini dile getirdi. 

Muharrem Kurt adlı vatandaş da, büyük bir ihtimalle lağım suyundan dolayı balıkların zehirlendiğini düşündüklerini söyledi. 

Balıkların telef olması sonucu bölgede inceleme yapan Mut İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, balık ölümlerinin lağım suyu veya vatandaşın arazilerinde kullanılan zirai ilaçların bahçe sularken dereye karışması sonucu yaşanmış olabileceği ihtimalini değerlendirerek, su ve balıklardan numune alıp inceleyeceklerini bildirdi. 

Haber Tarihi: 16 Eylül 2018 Pazar 10:00
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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