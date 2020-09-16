Mersin'de Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında Gatto Gabriel konser verdi
MERSİN (AA) - Mersin'in Mezitli ilçesinde Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında, Latin şarkıcı Gatto Gabriel konser verdi.
Mezitli Belediyesince amfi tiyatroda gerçekleştirilen etkinlikte Gabriel, sevilen şarkılarını müzikseverlerle birlikte söyledi.
Yaklaşık 2 saat süren konser müzikseverler tarafından beğeniyle izlenirken, izleyici sayısı sınırlı tutulan konserde vatandaşlar maske taktı, sosyal mesafe kuralına uygun olarak oturdu.