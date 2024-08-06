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Yerel Mersin’de atık alanda yangın, müdahale sabaha kadar sürdü
Yerel

Mersin’de atık alanda yangın, müdahale sabaha kadar sürdü

Yeniakit Publisher
2024-08-06 09:11:00 -
Mersin’de atık alanda yangın, müdahale sabaha kadar sürdü

Mersin’de atık maddelerin bulunduğu alanda yangın çıktı, ekipler söndürmek için sabaha kadar mücadele edip kontrol altına aldı.

Yangın, gece merkez Yenişehir ilçesi Gökçebelen Mahallesi sınırlarında 32. caddenin alt kısmında bulunan atık maddelerin bulunduğu 25 dönüm alanda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, henüz neden çıktığı belli olmayan yangının fark edilmesiyle Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipleri yangına gece boyunca müdahale etti. Sabaha kadar süren yangını İtfaiye Dairesi Başkanı Kemal Akşahin’de yerinde takip ederek ekipleri yönlendirdi.

Belediyenin iş makinalarının da destek verdiği yangın bölgesinde soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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