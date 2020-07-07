Mersin'de asker uğurlama törenlerine yasak getirildi

MERSİN (AA) - Mersin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden asker uğurlamaları, kapalı yerlerde eğlence ve topluca yapılması yönünden yasaklandı.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Ali İhsan Su başkanlığında olağanüstü toplanarak gündemindeki konuları görüştü ve kararlar aldı.

Son zamanlarda başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere pandemi tedbirlerinin ihlal edilerek asker uğurlama tören ve eğlencelerinin gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, asker uğurlamalarının başta askerlik yükümlüleri olmak üzere aynı ortamlarda bulunan vatandaşların sağlığını ve ülkenin salgınla mücadelesindeki başarısını riske attığı kaydedildi.

Bu çerçevede il genelinde asker uğurlama tören ve eğlencelerinin oluşturabileceği riski önlemek amacıyla şu kararlar alındı:

"Kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına neden olan, fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden asker uğurlamalarına (açık ya da kapalı yerlerde eğlenceler düzenlenmesi, araç konvoyu oluşturulması, toplu uğurlama) hiçbir şekilde müsaade edilmemesi, otogar, gar, havaalanı gibi yerlerden yapılacak uğurlamalara askerlik yükümlüsünün birinci derece yakınlarının (kardeşleri dahil) katılmasına izin verilmesi, bunun dışında akraba, tanıdık, arkadaşların katıldığı toplu uğurlamalara kesinlikle müsaade edilmemesi, askerlik yükümlülerinden, askerlik şubelerinden sevk işlemleri (sülüs belgesi verilirken) yapılırken birliğine teslim olacağı dönemi kapsayacak şekilde başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere pandemi tedbirlerini ihlal edecek uğurlama, tören, eğlence ve konvoy gibi aktivitelerde bulunmayacaklarına dair taahhütname alınmasına oy birliğiyle karar verildi."