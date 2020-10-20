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Aktüel Mersin'de arkeolojik alanda izinsiz kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı
Aktüel

Mersin'de arkeolojik alanda izinsiz kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-20 12:50:48 -
Mersin'de arkeolojik alanda izinsiz kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin'de arkeolojik alanda izinsiz kazı yapan 2 zanlı suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Silifke ilçesi Uzuncaburç Mahallesi'nde define aramak için kazı yapıldığı bilgisi üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, doğal sit alanı olan arkeolojik bölgede kazı yapan 2 kişiyi suçüstü yakaladı.

Kazı alanında 7 dinamit, jeneratör, balyoz, matkap ve seyyar elektrik kablosu ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler serbest bırakıldı.

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