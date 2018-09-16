Mersin'de arabaya koşulan at, yolun ortasında yere yığıldı
Mersin'de arabaya koşulan at, yol ortasında yığılıp kaldı. O anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi.16 Eylül 2018 Pazar 15:47
Mersin kent merkezindeki Kurdali Mahallesi, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü civarında çekildiği belirtilen görüntülerde, arabaya koşulan atın yol ortasında yığıldığı görüldü. Etrafta toplanan insanlar ise atı ayağa kaldırmaya çalışıyor.
Videoyu sosyal medya hesabından paylaşan kullanıcının çektiği görüntüler, hayvanseverlerin tepkisini çekti.
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