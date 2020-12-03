Mersin'de alev alan cipe otomobil çarptı: 2 yaralı
MERSİN (AA) - Mersin'in Mezitli ilçesinde, alev alan cipe çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen cip, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Erdemli istikametinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazanın etkisiyle alev alan araçtan çıkan sürücü, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Bu sırada aynı istikamette ilerleyen 33 DUZ 33 plakalı otomobil, cipe çarptı.
Otomobil sürücüsü ve yanındaki kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.