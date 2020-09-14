  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Mersin'de 7 gündür kayıp kişinin cesedi su kuyusunda bulundu
Aktüel

Mersin'de 7 gündür kayıp kişinin cesedi su kuyusunda bulundu

Yeniakit Publisher
2020-09-14 19:03:47 -
Mersin'de 7 gündür kayıp kişinin cesedi su kuyusunda bulundu

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde 7 gündür kayıp kişi su kuyusunda ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Çeşmeli Mahallesi'nde yaşayan 51 yaşındaki Fuat Baz'dan haber alamayan ailesi 8 Eylül'de durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Ekipler, Baz'ın bulunması için çalışma başlattı. Bu sırada Baz'ın yakınları da kendi imkanlarıyla ilçede arama yaptı.

Çiçek serası çevresinde arama yapan yakınları, seranın yanındaki su kuyusunda bir kişinin hareketsiz yattığını fark etti.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, 5 metrelik su kuyusuna inerek Baz'ın cansız bedenine ulaştı.

Yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonucu sudan çıkarılan Baz'ın cesedi, otopsi için Erdemli Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İngiliz İstihbaratı'ndan dünyayı sarsan uyarı!
Dünya

İngiliz İstihbaratı'ndan dünyayı sarsan uyarı!

İngiltere Savunma İstihbaratı’ndan son dakika açıklaması geldi. İstihbarat Şefi Jim Hockenhull, Rusya’nın her an nükleer saldırı yapabilecek..
Mizah dergisinde Peygambere ve İslami değerlere hakaret
Gündem

Mizah dergisinde Peygambere ve İslami değerlere hakaret

Aylık mizah dergisi Komikaze'de sözde mizah yapılırken, Allah’ın Peygamberi Nuh Aleyhisselam ve İslami değerler aşağılandı.
AK Parti açıkladı! Erdoğan'ın son oy oranı belli oldu
Siyaset

AK Parti açıkladı! Erdoğan'ın son oy oranı belli oldu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, yapılan son anket çalışmasının sonuçlarını açıkladı. Ünal, partinin oyunun yüzde 42, Cumhurbaşk..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı