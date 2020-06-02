  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Mersin'de 145 kilogram akamber ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-06-02 16:33:57 -
Mersin'de 145 kilogram akamber ele geçirildi

MERSİN (AA) - Mersin'in Akdeniz ilçesinde düzenlenen operasyonda 145 kilogram akamber ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toroslar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi'ndeki bir ikamette parfüm yapımında kullanılan gümrük kaçağı akamber bulunduğu bilgisini aldı.

Adrese düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 11 milyon lira olduğu belirtilen 116 kilogram siyah ve 29 kilogram beyaz akamber ele geçirildi.

Ekipler ikamette, akamberin çözülmesinde kullanılan 200 mililitre "ambergris" sıvısı da buldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı