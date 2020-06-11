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Aktüel

Mersin'de 11 bin 115 kök Hint keneviri ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-06-11 13:25:33 -
Mersin'de 11 bin 115 kök Hint keneviri ele geçirildi

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ve Anamur ilçelerinde çilek bahçesi ve ormanlık alanda 11 bin 115 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, uyuşturucu madde elde etmek amacıyla yasa dışı ekim yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Anamur ilçesi Bozdoğan Mahallesi'nde çilek bahçesine düzenlenen operasyonda 77 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Silifke ilçesi Çaltıbozkır Mahallesi'ndeki ormanlık alana düzenlenen operasyonda ise ekipler bir dönümlük alanda 11 bin 38 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.


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