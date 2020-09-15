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Aktüel Mersin'de 102,5 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
Aktüel

Mersin'de 102,5 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-09-15 12:02:25 -
Mersin'de 102,5 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde, bir araçta 102 kilo 500 gram satışa hazır kaçak tütün bulundu.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kentin önemli turizm bölgelerinden Kızkalesi'nde yapılan denetimlerde, bir araç içerisinde poşetlenmiş şekilde tütün gören ekipler, aracı durdurdu.

Yapılan aramada, 20 poşette muhafaza edilmiş 102 kilo 500 gram satışa hazır kıyılmış tütün, dört koli halinde 31 bin makaron, 300 sigara filtresi bulundu.

Ekipler, araç sürücüsünün Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan yetki belgesi olmadığını tespit etti.

Araç sürücüsü gözaltına alınırken tütün, makaron ve filtrelere el konuldu.

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