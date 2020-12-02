Mersin'de 10 yaşındaki çocuk çalışarak kazandığı parayı sokak hayvanları için bağışladı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan 10 yaşındaki Deniz Kaan Turanoğlu, balon ve kaynamış mısır satarak biriktirdiği parayı sokak hayvanlarına harcanmak üzere Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'a verdi.

Turanoğlu, Tarsus Belediyesi Geçici Bakım ve Rehabilitasyon Merkezindeki sokak hayvanlarının bakımına destekte bulunmak için ailesinin kendisine verdiği harçlıklarla satın aldığı balon ve mısırları satmaya başladı.

Satışlardan 644 lira gelir elde eden Turanoğlu, biriktirdiği parayı Tarsus Belediyesi Geçici Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde Belediye Başkanı Bozdoğan'ı teslim etti.

Bozdoğan, Turanoğlu'nun sokak hayvanları konusunda gösterdiği duyarlılıktan dolayı duygulandığını söyledi.

Yardımın kendisi için anlamının büyük olduğunu ifade eden Bozdoğan, "Yaşının küçük olmasına rağmen Deniz’in gösterdiği duyarlılık ve attığı adım takdire şayan. Bu davranış benim için oldukça büyük ve anlamlı. Bizim can dostlarımıza yönelik çalışmalarımıza minik yüreği ile destek olmaya çalışan evladımızın bu davranışının tüm insanlara örnek olmasını temenni ediyorum." dedi.

Turanoğlu, sokak hayvanları için yaptığı yardımdan dolayı mutlu olduğunu belirterek, sokak hayvanlarının kışın soğuktan yazın ise sıcaktan korunabilmeleri için hazırladığı projeyi Başkan Bozdoğan'a anlattı.



