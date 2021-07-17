Mersin ve Hatay'da yangınlar sürüyor! Hükümetten ilk açıklama
Mersin'in Aydıncık ve Hatay'ın Hassa ilçelerindeki yangınlara müdahale devam ediyor. Mersin'de bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı açıklamada "Kaynağı enerji nakil hattı kaynağından çıktığı şüphesiyle 4 kişi gözaltına alındı." ifadelerini kullandı.
Mersin'in Aydıncık ilçesine bağlı Pembecik Mahallesi Şırşır mevkiindeki kızılçam ormanında, perşembe günü sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, dün havadan ve karadan alevlere müdahale etti.
Şiddetli rüzgar nedeniyle yangına müdahale etmekte güçlük çekilen bölgeye çevre illerden de takviye ekipler yönlendirildi.
Ekiplerin 3’üncü günde de alevlere müdahalesi sürüyor. Geceleri yalnızca karadan gerçekleşen müdahale, havanın aydınlanmasıyla havadan da yapılmaya başlandı.
Hatay'da da yangın devam ediyor
Hatay'ın Hassa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.
İki gün önce ormanlık alanda henüz belirlemeyen nedenle başlayan yangına müdahale sürüyor.
Gece karadan müdahale edilen orman yangınına sabahın ilk ışıklarıyla havadan da müdahaleye başlandı.
Bakan Pakdemirli'den açıklama
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Kaynağı enerji nakil hattı kaynağından çıktığı şüphesiyle 4 kişi gözaltına alındı." dedi.