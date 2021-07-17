  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İmzayı attı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni genelge
Aranan FETÖ'cü Trabzon'da enselendi
KKTC muhalefetinden nankörlük
Antalya'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Gündem Mersin ve Hatay'da yangınlar sürüyor! Hükümetten ilk açıklama
Gündem

Mersin ve Hatay'da yangınlar sürüyor! Hükümetten ilk açıklama

Mersin'in Aydıncık ve Hatay'ın Hassa ilçelerindeki yangınlara müdahale devam ediyor. Mersin'de bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı açıklamada "Kaynağı enerji nakil hattı kaynağından çıktığı şüphesiyle 4 kişi gözaltına alındı." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-17 11:16:00 -
Mersin ve Hatay'da yangınlar sürüyor! Hükümetten ilk açıklama

Mersin'in Aydıncık ilçesine bağlı Pembecik Mahallesi Şırşır mevkiindeki kızılçam ormanında, perşembe günü sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, dün havadan ve karadan alevlere müdahale etti.

Şiddetli rüzgar nedeniyle yangına müdahale etmekte güçlük çekilen bölgeye çevre illerden de takviye ekipler yönlendirildi.

Ekiplerin 3’üncü günde de alevlere müdahalesi sürüyor. Geceleri yalnızca karadan gerçekleşen müdahale, havanın aydınlanmasıyla havadan da yapılmaya başlandı.

Hatay'da da yangın devam ediyor

Hatay'ın Hassa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

İki gün önce ormanlık alanda henüz belirlemeyen nedenle başlayan yangına müdahale sürüyor.

Gece karadan müdahale edilen orman yangınına sabahın ilk ışıklarıyla havadan da müdahaleye başlandı.

Bakan Pakdemirli'den açıklama

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Kaynağı enerji nakil hattı kaynağından çıktığı şüphesiyle 4 kişi gözaltına alındı." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay