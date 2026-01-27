Mersin ve Adana’dan peş peşe feci haberler! 25 yaralı var

Mersin’in Erdemli ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği işçisi servisi minibüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 1’i ağır 13 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Erdemli ilçesi Tömük Mahallesi’nde otoyol çalışmasının sürdüğü şantiye yolunda meydana geldi.

50 metreden yuvarlandı

A.A.'nın kontrolünü kaybettiği 46 K 5044 plakalı işçi servisi minibüsü, yoldan çıkarak yaklaşık 50 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Minibüste sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin koordineli çalışmasıyla çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Arazinin engebeli yapısı ve yağışlı hava koşulları nedeniyle kurtarma çalışmaları güçlükle yürütülürken, iş makinelerinin de desteğiyle yaralılar uçurumdan yukarı taşınarak ambulanslara ulaştırıldı.

12 yaralı var

Kazada sürücü ve araçtaki 12 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan bir yaralı ise buradaki ilk müdahalenin ardından Mersin Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adana’dan da kötü haber geldi

Aynı saatlerde Adana’da da feci bir kaza yaşandı. Adana’nın Kozan ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği fabrika işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı. Kaza, saat 19.30 sıralarında Kozan–Ceyhan kara yolu Hacılar mevkisinde meydana geldi.

Ali C.'nin kontrolünü kaybettiği 01 Y 0550 plakalı minibüs, devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

13 yaralı var

Kazada minibüste bulunan Mustafa Y., Atakan S., Furkan D., Derda Y., Adem B., Niyazi K., Mehmet Ö., Emrah Ü., Onur T., Kadir N., İsmail Ş., Önder Ö. ve İlker G. yaralandı. Sürücü ise kazayı yara almadan atlattı. 13 yaralı, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Minibüs şoförünü gözaltına alan jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.