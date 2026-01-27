  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İnsan değilsiniz! İsrail'den yeni alçaklık Çin, İngiltere’ye fena sızmış Başbakanlık ofisi değil BBG evi Dışişleri Bakanı Fidan’dan AB’ye Gümrük Birliği ve vize serbestisi mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye mesajı: Terörün, şiddetin ve silahın raf ömrü dolmuştur STM'nin sürü İHA'ları bir ilki gerçekleştirdi Gerçek mühimmatla sürü İHA saldırısı Batı ittifakı çatırdıyor! İngiltere ABD’ye posta koydu Beşiktaş sessizliğini bozdu! Yeni transfer geliyor ‘3 eş genel başkan yan yana’ DEM’le görüşen Özel'den itiraf gibi 'gaf' Hükümet mücadele ederken onlar bakın ne yapıyorlardı! İşte Sedef Kabaş'ın FETÖ geçmişi Gazze’ye nefes olsun Refah sınır kapısında 10 ay sonra bir ilk
Yerel Mersin ve Adana’dan peş peşe feci haberler! 25 yaralı var
Yerel

Mersin ve Adana’dan peş peşe feci haberler! 25 yaralı var

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:
Mersin ve Adana’dan peş peşe feci haberler! 25 yaralı var

Mersin ve Adana'dan peş peşe trafik kazaları haberi geldi. İki ilde toplam 25 vatandaş yaralandı. İşte detaylar...

Mersin’in Erdemli ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği işçisi servisi minibüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 1’i ağır 13 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Erdemli ilçesi Tömük Mahallesi’nde otoyol çalışmasının sürdüğü şantiye yolunda meydana geldi.

50 metreden yuvarlandı

A.A.'nın kontrolünü kaybettiği 46 K 5044 plakalı işçi servisi minibüsü, yoldan çıkarak yaklaşık 50 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Minibüste sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin koordineli çalışmasıyla çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Arazinin engebeli yapısı ve yağışlı hava koşulları nedeniyle kurtarma çalışmaları güçlükle yürütülürken, iş makinelerinin de desteğiyle yaralılar uçurumdan yukarı taşınarak ambulanslara ulaştırıldı.

12 yaralı var

Kazada sürücü ve araçtaki 12 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan bir yaralı ise buradaki ilk müdahalenin ardından Mersin Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Adana’dan da kötü haber geldi

Aynı saatlerde Adana’da da feci bir kaza yaşandı. Adana’nın Kozan ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği fabrika işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı. Kaza, saat 19.30 sıralarında Kozan–Ceyhan kara yolu Hacılar mevkisinde meydana geldi.

Ali C.'nin kontrolünü kaybettiği 01 Y 0550 plakalı minibüs, devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

13 yaralı var

Kazada minibüste bulunan Mustafa Y., Atakan S., Furkan D., Derda Y., Adem B., Niyazi K., Mehmet Ö., Emrah Ü., Onur T., Kadir N., İsmail Ş., Önder Ö. ve İlker G. yaralandı. Sürücü ise kazayı yara almadan atlattı. 13 yaralı, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Minibüs şoförünü gözaltına alan jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Uşak’ta Feci Kaza: Cipin Çarptığı Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti!
Uşak’ta Feci Kaza: Cipin Çarptığı Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti!

Yerel

Uşak’ta Feci Kaza: Cipin Çarptığı Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti!

Gurbeti yasa boğan o feci kaza! A44 otobanında buzlu tuzak: Sevilen isimden acı haber geldi!
Gurbeti yasa boğan o feci kaza! A44 otobanında buzlu tuzak: Sevilen isimden acı haber geldi!

Avrupa

Gurbeti yasa boğan o feci kaza! A44 otobanında buzlu tuzak: Sevilen isimden acı haber geldi!

Başakşehir'de feci olay
Başakşehir'de feci olay

Gündem

Başakşehir'de feci olay

Bağcılar'da feci olay: 3 kişinin cansız bedeni bulundu!
Bağcılar'da feci olay: 3 kişinin cansız bedeni bulundu!

Yerel

Bağcılar'da feci olay: 3 kişinin cansız bedeni bulundu!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23