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Yerel Mersin toz bulutu altında
Yerel

Mersin toz bulutu altında

Yeniakit Publisher
2024-04-25 14:31:00 -

Meteoroloji'nin uyardığı toz taşımının etkili olduğu Mersin'de şehrin genelinde belirgin olarak görülen tozla kaplı gökyüzü, Akdeniz'i ve Toros Dağları'nı neredeyse görünmez hale geldiği görüldü.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü, Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının Mersin ve çevresinde bugünden itibaren etkili olduğunu bildirdi. Sabahın ilk saatlerinden itibaren şehrin çevresi tamamen toz bulutu ile kaplandı. Özellikle Akdeniz ve Toroslar Dağları nedeniyle görünmez hale geldi. Evlerin balkonları ve araçlarda da toz kalıntıları dikkat çekti. Kent genelinde olduğu gibi Erdemli ilçesinde de sokağa park edilen araçların üzerlerinde oluşan tozlar dikkat çekti. Yarın gece yarısına kadar devam etmesi beklenen toz taşınımı hava kalitesini düşürdü.

Toz bulutunun etkili olduğunu belirten oto yıkamacısı Hacı Tuna, "Afrika'dan gelen toz bulutu bizlerin de işlerini artırıyor. Zannedersem 3-4 günlük süreç içinde yıkamacılarda bir talep oluşacak. Ama çiftçilerimize inşallah bir zarar vermez. Hava puslu, kapalı. Sanki yağmur yağacakmış gibi ama hava sıcak" dedi.

 

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