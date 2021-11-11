Mersin tantuni tarifi, nasıl yapılır? Kolay Mersin tantuni tarifi

Mersin tantuni çok lezzetli bir yöresel tarifidir. İşte tarifi...

Malzemeler

600 gram dana eti

1 adet kuru soğan

Yarım demet maydanoz

2 orta boy domates

Tuz

Kırmızı toz biber

Sumak

1 çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağı sıcak su

Lavaş

Yapılışı

Dana etini minik minik doğrayıp, haşlayalım Etlerimiz haşlanırken sebzelerimizi doğrayalım. Resimdeki gibi ufak ufak domateslerimizi doğrayalım. Kuru soğanımızı ince uzunca doğrayalım. Maydanozlarımızı da doğrayalım. Bir kapta doğradığımız soğan ve maydanozu karıştırıp, göz kararı sumak atalım. Bu arada haşlanan etlerimizi kenara alalım. Sacımızın içine 1 çay bardağı sıvı yağ koyuyoruz. 1 su bardağı da suyumuzu koyalım. Ardından haşlanan erlerimizi koyup göz kararı tatlı toz biberimizi atalım. Tuzumuzu atalım. Bu şekilde bir-iki tur çevirelim. Çevirdikten sonra saca lavaşlarımızı tek tek sırayla kapatıp ekmeklerimizi yağlayalım. Yağlanan ekmeklerimizi tabaklara alıp önce kenarda duran domates ve soğan, maydanoz, sumak karışımından yayalım. Üzerine pişen etlerimizden koyalım. Kişi başı tahminen 5 yemek kaşığı dolusu et koyabilirsiniz. Dürümlerimizi sıkıca saralım. Bütün etleri paylaştırdıktan sonra dürümlerimizi saca koyup önlü arkalı sacın yağıyla hafif kızartalım. Afiyet olsun.