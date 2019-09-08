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Mersin sokaklarına kadın eli değiyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Temizlik Şube Müdürlüğü personeli olarak görev yapan 1 çocuk annesi Ayşe Durmuş (34) sayesinde, kentin sokakları artık daha temiz.

08 Eylül 2019 Pazar 11:42
Mersin sokaklarına kadın eli değiyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Temizlik Şube Müdürlüğü personeli olarak görev yapan 1 çocuk annesi Ayşe Durmuş (34) sayesinde, kentin sokakları artık daha temiz.


Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, hem bir ev hanımı hem de bir anne olan Ayşe Durmuş, Mersin genelinde hizmet veren toplam 15 yol süpürme aracının şoförleri içerisindeki tek kadın şoför olarak dikkat çekiyor. Bunun hemcinsleri arasında yayılmasını isteyen ve kadınların istedikleri zaman yapamayacakları hiçbir şeyin olmadığını dile getiren Durmuş, “Acaba bu araçları sürebilir miyim, süremez miyim?” diye arkadaşları ile sohbet ederken, onların verdiği cesaret ile ehliyet almaya gittiğini anlattı.


Adeta şehri çiçek gibi bir hale getiriyor


Evine gösterdiği özenin ve titizliğin aynısını kente de gösteren Durmuş, Mersin’i kendi evi gibi görüyor. Yeri geldiğinde tek bir izmarit parçasının bile peşinden koşturduğunu anlatan Durmuş, işini severek ve titizlikle yapıyor. Sabah saatlerinde ilk olarak kapalı otoparka giden ve süpürme aracını çalıştıran Durmuş, akşam mesai bitimine kadar şehri pırıl pırıl yapmak için çabalıyor. Ardından Taş Bina çevresi, Ulu Cami civarı ve duraklarda temizlik çalışmalarını yapan Durmuş, adeta şehri çiçek gibi bir hale getiriyor.


“Her şey bir şakayla başladı”


Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde temizlik personeli olarak görev yapan Ayşe Durmuş, “Her şey şakayla başladı. Normalde 1, 1.5 yıllık bir şoförlüğüm vardı. Bina temizlik personeliydim. ‘Ben bu arabaları süremez miyim?’ dedim. Çok sevdiğim abilerim ‘Olabilir, neden olmasın’ dediler. Ben de onların verdiği ilhamla ehliyetimi aldım, geldim önlerine koydum. Bir şaka ile başladı ama gerçek oldu” diyerek, yol süpürme aracı şoförlüğü macerasının nasıl başladığını anlattı.


Vatandaşlardan güzel tepkiler alıyor


İnsanlardan gün içerisinde çok güzel tepkiler aldığını dile getiren Durmuş, “İşimi çok seviyorum. Gün içerisinde çok güzel tepkilerle karşılaşıyorum. İnsanlar kadın olduğumu gördükleri zaman çok farklı yaklaşıyorlar. Güler yüzlüler, ‘Helal olsun, bir bayanın öyle bir iş yapması ne güzel’ diyorlar. Çok güzel tepkiler alıyorum. Normal ev temizliği gibi oluyor bazen. Tek bir izmaritin arkasından bile koşuşturabiliyorum araçla” diye konuştu.


“Bu kent benim evim”


Kenti adeta kendi evi gibi gördüğünü ve o titizlik ile çalıştığını anlatan Durmuş, “Kenti evim gibi görüyorum. Taş Bina çevresinde çalışıyorum. Duraklara gidiyorum. Ulu Cami Meydanındayım. Çavuşum nerelere derse oralara gidiyorum. Aynı zamanda ev hanımıyım. Gerçekten de bu işi yapmam gerekiyor. İşimi seviyorum. Temizliği normal şartlarda zaten çok seviyorum. Önce elle temizliyordum, şimdi araba ile temizliyorum. Daha konforlu. Mersin’i de evim gibi gördüğüm için daha titizlikle temizliyorum. Bir kadının elinin değmesi daha farklı oluyor. O yüzden kentimi evim gibi seviyorum. İşimi de çok seviyorum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 11:42
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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