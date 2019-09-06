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Mersin sahilindeki son kafe de yıkıldı

Mersin’de imara aykırı şekilde faaliyet yürüttüğü gerekçesiyle yıkım kararı çıkarılan sahildeki son iş yerinin de yıkımı belediye ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

06 Eylül 2019 Cuma 12:48
Mersin sahilindeki son kafe de yıkıldı

Mersin’de imara aykırı şekilde faaliyet yürüttüğü gerekçesiyle yıkım kararı çıkarılan sahildeki son iş yerinin de yıkımı belediye ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Geçtiğimiz yıl yapılan kafe yıkımındaki olaylar bu sefer yaşanmazken, işletme sahibi mahkeme sürecinin daha devam ettiğini söyledi.


Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Atatürk Parkı içerisinde Milli Emlak Müdürlüğü’ne ait arazide imara aykırı olarak faaliyet yürüttüğü gerekçesiyle yıkım kararı çıkarılan ’Park Kafe’ adlı bir iş yerinin yıkımı için belediye ekipleri sabah saatlerinde harekete geçti. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen kafe yıkımındaki olaylar bu sefer yaşanmazken, işletme sahipleri ve çalışanları yıkım çalışmasını oturarak izledi. Polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi alırken, herhangi bir olay meydana gelmedi.


Yıkımla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan işletme sahibi Alaattin Ceylan, bu kafeleri daha önceki dönemlerdeki belediye başkanlarının tavsiyesiyle büyüttüklerini söyledi. Büyüttükten sonra hazinenin parayı o ölçülere göre aldığını kaydeden Ceylan, "Buralara onca para harcadık. Ondan sonra gelen belediye başkanı burayı yıkmak istedi. İmar barışından faydalandık. Burada bundan yararlanan tek işletme ben oldum ancak yalan beyanlarla imar barışından aldığımız belgeleri belediye iptal etti. Mahkememiz daha devam ediyor. Mahkemenin sonucu geldiği zaman hak yine bize geçecek ve kurumlar tazminat ödemeye mahkum edilecek" diye konuştu.


Yıkımın gerekçesinin ’imar dışı’ olmalarından kaynaklandığını belirten Ceylan, "Gerekçe doğru ama imar barışı kanunu çıktı. Biz bundan faydalandık. Yapı kayıt belgesini alabileceğimiz tüm belgeler bende mevcut. Sadece buranın dolgu, sosyal donatı alanı olduğunu belirttiler. Öyle bir şey yok. İmar planında her şey belli. Burası son kafeydi. Atatürk Parkı’nda kimsenin oturabileceği bir yer yok. İnsanlara hizmet ediyorduk. Burası sondu, burayı da ortadan kaldırdılar. Şimdi diğer taraf gibi karanlığa gömülecek. Artık ne aile gelebilir ne başka biri gelebilir. Akşam çöktükten sonra kimse buraya giremeyecek" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 12:48
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