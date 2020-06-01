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Aktüel

Mersin plajlarında sosyal mesafeli deniz keyfi başladı

Yeniakit Publisher
2020-06-01 15:21:16 -
Mersin plajlarında sosyal mesafeli deniz keyfi başladı

MERSİN (AA) - Mersin'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe kuralına göre yeniden düzenlenen sahiller, kısıtlamanın kaldırılmasıyla deniz keyfi yapmak isteyenleri ağırlıyor.

Erdemli ilçesindeki UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Kızkalesi sahilinde, bazı vatandaşlar denize girdi, bazıları da sahilde güneşlendi.

Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mersinli turizmcilerin sezona hazır olduğunu söyledi.

Kızkalesi'nin her yıl çok sayıda turisti ağırladığını belirten Öztop, bu sezon da tatilcileri sabırsızlıkla beklediklerini kaydetti.

Öztop, ilçedeki turizm işletmelerinin Kovid-19'a karşı her türlü tedbiri aldığını, bu kapsamda konaklama tesisleri, eğlence yerleri ve plajlarda bulunan alanların dezenfekte edildiğini sözlerine ekledi.

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