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Mersin Orman Bölge Müdürü Yılmaz, Adana’ya atandı

MERSİN (İHA) – Mersin Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, Adana Orman Bölge müdürlüğü görevine atandı.

11 Eylül 2019 Çarşamba 16:27
Mersin Orman Bölge Müdürü Yılmaz, Adana’ya atandı

MERSİN (İHA) – Mersin Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, Adana Orman Bölge müdürlüğü görevine atandı. Yılmaz’ın yerine Isparta Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman getirilirken, Yılmaz’ın görevini yarın Akduman’a devredeceği öğrenildi.


Edinilen bilgiye göre, ataması geçtiğimiz hafta sonunda gerçekleşen Yılmaz, yarın Orman Bölge Müdürlüğü’ndeki devir teslim töreninin ardından Adana’da görevine başlayacak. Isparta’dan Mersin’e atanan Kenan Akduman’ın ise daha önce Mersin Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde Erdemli Orman İşletme Müdürü olarak görev yaptığı öğrenildi.



Yılmaz’dan Vali Su’ya veda ziyareti


Öte yandan, Adana Orman Bölge Müdürü olarak atanan Yılmaz, Mersin Valisi Ali İhsan Su’ya veda ziyaretinde bulundu. Sahil Valilik makamında gerçekleşen kabulde yaptığı konuşmada Mersin’e vermiş olduğu hizmetlerden ve yürüttüğü başarılı çalışmalardan dolayı Bölge Müdürü Yılmaz’a teşekkür eden Vali Su, Yılmaz’a yeni görevinde başarılar diledi.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 16:27
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