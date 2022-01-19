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Eğitim Mersin okullar tatil mi 20 Ocak Perşembe! Silifke okullar kaç gün tatil?
Eğitim

Mersin okullar tatil mi 20 Ocak Perşembe! Silifke okullar kaç gün tatil?

Mersin hangi ilçelerde okullar tatil edildi 20 Ocak |Pek çok ilde kar yağışı sürüyor. Kar yağışının etkili olduğu illerde okullar tatil edildi. Mersinli öğrenciler ise okulların yarın tatil olup olmayacağını araştırıyor. Peki, Mersin 20 Ocak yarın okul var mı?

Yeniakit Publisher
2022-01-19 16:07:00 -
Mersin okullar tatil mi 20 Ocak Perşembe! Silifke okullar kaç gün tatil?

Mersin’in bazı bölgelerinde kar etkisini sürdürüyor. Öğrenciler ise hangi bölgede yarın okulların tatil olduğunu araştırıyor. Mersin hangi ilçelerde okullar tatil?

Mersin okullar tatil mi 20 Ocak Perşembe! Silifke okullar kaç gün tatil?

Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçenin yüksek kesimindeki Yeğenli, Uzuncaburç ve Ovacık mahallelerindeki ilkokul ve ortaokullarda, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ve 20 Ocak'ta eğitime ara verildiği belirtildi.

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