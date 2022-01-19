Mersin’in bazı bölgelerinde kar etkisini sürdürüyor. Öğrenciler ise hangi bölgede yarın okulların tatil olduğunu araştırıyor. Mersin hangi ilçelerde okullar tatil?

Mersin okullar tatil mi 20 Ocak Perşembe! Silifke okullar kaç gün tatil?

Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçenin yüksek kesimindeki Yeğenli, Uzuncaburç ve Ovacık mahallelerindeki ilkokul ve ortaokullarda, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ve 20 Ocak'ta eğitime ara verildiği belirtildi.