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İSLAM Mersin namaz vakitleri! Sabah ezanı, öğle ezanı, ikindi ezanı, akşam ezanı, yatsı ezanı kaçta okunuyor?
İSLAM

Mersin namaz vakitleri! Sabah ezanı, öğle ezanı, ikindi ezanı, akşam ezanı, yatsı ezanı kaçta okunuyor?

Namaz ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar Mersin sabah ezanı saat kaçta okunuyor, öğle ezanı kaçta okunuyor, ikindi ezanı saat kaçta okunuyor, akşam ezanı saat kaçta okunuyor, yatsı ezanı saat kaçta okunuyor? Sorusunu sormakta. İşte Mersin namaz vakitleri!

Yeniakit Publisher
2020-10-29 10:09:00 - 2020-10-29 10:18:25
Mersin namaz vakitleri! Sabah ezanı, öğle ezanı, ikindi ezanı, akşam ezanı, yatsı ezanı kaçta okunuyor?

Mersin namaz vakitleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanmakta. Günde beş vakit namaz Allah (C.C) tarafından kullarına farz kılınmıştır. Namaz dinin direğidir. Müslümanın miracıdır. Namaz sayesinde yaratıcımız olan Yüce Rabbimizle konuşuruz. Namaz sayesinde Rabbimiz olan Allah’ın (C. C) huzuruna varır Onun güç ve kuvvetine, merhametine, af ve mağfiretine sınırınız. Namaz aklı başında, buluğ çağına girmiş tüm Müslümanlara farz kılınmıştır. Günde beş vakit namaz için Müminler ister cemaatle isterse de tek başlarına kıblemi olan Kabe’ye dönerek Rabbimizin emri olan namazı eda eder.

Namaz kılan Allah dostları Müslümanlar, namaz vakitlerini sorgulamakta. Farz olan namaz ibadetini eda etmek isteyen vatandaşlar, Manisa’da akşam namazı kaçta kılınıyor? Sabah ezanı saat kaçta okunuyor, öğle ezanı kaçta okunuyor, ikindi ezanı saat kaçta okunuyor, akşam ezanı saat kaçta okunuyor, yatsı ezanı saat kaçta okunuyor? Manisa sabah namazı saat kaçta? Manisa öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazı saati kaçta? şeklinde arama yapıyor. İşte Manisa’da sabah, öğle, ikindi, akşam yatsı namazı vakitleri.

29 Ekim Perşembe Mersin namaz vakitleri

Mersin sabah namazı saati imsak 05:35

Mersin öğle namazı vakti 12:30

Mersin ikici namazı saati 15:28

Mersin akşam namaz vakti 17:55

Mersin yatsı namazı saati 19:10

Mersin namaz vakitleri

Mersin sabah ezanı saat kaçta okunuyor, öğle ezanı kaçta okunuyor, ikindi ezanı saat kaçta okunuyor, akşam ezanı saat kaçta okunuyor, yatsı ezanı saat kaçta okunuyor? İşte Mersin hatalık namaz vakitleri:

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