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Aktüel Mersin merkezli 3 ilde göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon
Aktüel

Mersin merkezli 3 ilde göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon

Yeniakit Publisher
2020-10-02 16:15:02 -
Mersin merkezli 3 ilde göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon

MERSİN (AA) - Mersin merkezli 3 ilde göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden 7'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında, 4 aylık takip sonucunda 2'si Irak uyruklu 11 şüphelinin kimliğini belirledi.

Ekipler, Mersin, İstanbul ve Antalya'da düzenlenen operasyonlarda 9 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 9 zanlıdan 7'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adreslerinde bulunamayan Irak uyruklu 2 şüpheli aranıyor.

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