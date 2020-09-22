Mersin Hava Durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz aylarda bölgede yaşanan ani hava durumu değişimlerinin ardından çiftçiler, ürünlerinin zarar gördüğünü belirtmişti, ‘Çiy' adı verilen kırağının donarak hava sirkülasyonu olmayan çukur bölgelere çökmesi ile oluşan dondan dolayı bölgede tonlarca meyvenin zarar gördüğü belirtilmişti.

Mersin Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre 22-23-24-25-26 Eylül 5 günlük hava durumu ve detaylar…

Mersin 5 günlük hava durumu

Mersin anlık hava durumu

Mersin anlık hava durumu için tıklayın

Mersin’in iklimi nasıldır?

Mersin ili ve civarında, tipik sıcak ve ılıman astropikal iklimi hakimdir. Yaz ayları sıcak ve aşırı nemli, ortalama (28 °C nemlilik ise %88 ler civarında kış ayları ise 16 °C) oldukça ılık ve yağışlı geçmektedir (yıllık yağış ortalaması 1096 mm).

Mersin’de kıyıdan içeri doğru gidildikçe kara iklimi husûsiyeti görülür. Kıyılarda yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı geçer. Yüksek yerlerde ise yazlar serin ve kurak, kışlar soğuk ve kar yağışlı geçer. Senelik yağış miktarı 419-1032 mm arasında her ilçede değişmektedir. Yılın 6 günü çoğunlukla sıfır derecenin altında ve 6°C ile + 43°C arasında seyreder.

Bitki Örtüsü

Mersin bitki örtüsü bakımından çok zengindir. Arâzinin sâdece yüzde 5’i tarıma elverişli değildir. Geri kalan toprağın yüzde 55’i ormanlık ve fundalıkla kaplıdır. Yüzde 25’i ekili ve dikili alanlardır. Yüzde 15’i çayır ve mer’alarla kaplıdır.

Mersin’de ne yetişir?

Mersin’de ovalar tahıl ve diğer ürünleri yetiştiren tarlalarla, kıyı şeridi muz ve turunçgil bahçeleri ve vâdiler meyve ağaçları yetişir.