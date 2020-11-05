Mersin son dakika | Türkiye ve dünyada her gün birbirinden önemli çok sayıda gelişme yaşanıyor. Vatandaşlar yaşanan gelişmeleri ise yakından takip etmek istiyor. Mersin’de yaşayanlar ya da Mersin hakkında bilgi edinmek isteyenler şehirde yaşanan gelişmeleri araştırıyor. Peki, Mersin’de son durum ne?

Mersin haberleri

Türkiye’nin dört bir yanında yaşanan sıcak gelişmelere yeniakit.com.tr web sitesinden veya uygulamamızdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca Mersin’de yaşanan gündemi yakından ilgilendirmeyen konulara ise yerel medyadan kolayca ulaşabilirsiniz.

Mersin hava durumu

Mersin'de yaşayanlar ya da Mersin'e gidecek olanlar güncel hava durumunu merak ediyor. Hava tahmin raporuna MGM internet sitesinden ya da hava durumu uygulamalarından ulaşmanız mümkün. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu, anlık ve saatlik raporları yayınlıyor.

Mersin trafik kazası

Mersin’de yaşanan trafik kazalarında büyük bir hasar oluştuysa, ölü ve yaralılar var ise genellikle ulusal medyada yer alır. Ancak küçük kazalarla ilgili bilgilere, haberlere yerel medyadan ulaşabilirsiniz.

Mersin deprem

Türkiye bir deprem ülkesi. Bu gerçek son dönemde kendini sık sık hatırlatıyor. Vatandaşlar bu sebeple güncel depremlerin bilgisine ulaşmak istiyor. Güncel depremlerle ilgili son dakika haberlerine web sitemizden ve uygulamamızdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca Kandilli Rasathanesi ve AFAD internet sitelerinden de güncel depremlere ulaşabilirsiniz.

KANDİLLİ RASATHANESİ GÜNCEL DEPREMLER İÇİ TIKLAYINIZ

AFAD GÜNCEL DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

Mersin nöbetçi eczaneler

Vatandaşlar yaşadıkları şehirlerde bulunan nöbetçi eczanelerin listesine ulaşmak istiyor. En yakın nöbetçi eczanenin hangisi olduğunu öğrenmek için e devlet ve e nabız sistemlerini kullanabilirsiniz. Ayrıca yaşadığınız şehrin eczacı odasının internet sitesinden de güncel nöbetçi eczaneler listesine ulaşabilirsiniz.

MERSİN NÖBETÇİ ECZANELERİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ