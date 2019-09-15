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Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin süt projesi başlıyor

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, önümüzdekigünlerde süt projesi ile her ay 10 bin kişinin faydalanacağı ’Halk Kart’ projesinin hizmetvermeye başlayacağını söyledi.

15 Eylül 2019 Pazar 15:16
Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin süt projesi başlıyor

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, önümüzdekigünlerde süt projesi ile her ay 10 bin kişinin faydalanacağı ’Halk Kart’ projesinin hizmetvermeye başlayacağını söyledi.


Seçer, partisinin il danışma kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, süt projesi ve’Halk Kart’ın başlayacağı müjdesini verdi. Seçer, “Süt projemiz hayata geçiyor.Öğrencilerimize süt dağıtacağız. Kutularımız, alacağımız kooperatif hazır. Üzerindekilogolardan, giydirilecek termokinli araçlara kadar her şey hazır. Bunlar 5 ayda, hiçborçlanmadan oldu. Önemli bir CHP projesi olan Halk Kart hazır. Projeyi ekim ayındansonra başlatıyoruz. 10 bin yoksula dağıtılacak. Ülke çapında namlı mağazalarla değilMersin’in yerli esnafıyla anlaşma yapıyoruz. Her ay 1 milyon lira hem esnafın cebinegirecek, hem yoksulun evine gıda olarak gidecek. İndirimler yaptık. Önemli projelerinhazırlık aşamasındayız. Özellikle kanalizasyon, arıtma, temiz suya erişim, altyapıyatırımları konusunda çok mesafe aldık” dedi.


“Ben Mersin’e hizmet için geldim, kavga etmek için gelmedim”


Siyasi partilerde kimsenin kamunun karşısına çıkıp, Türkiye’nin önemli olaylarıkarşısında duygusal konuşmalar yapamayacağını dile getiren Seçer, “Siyasetyaptığımızı unutmayın. Gitmemiz gerekiyorsa gideceğiz. Ankara’ya, Mersin’inmenfaatleri için, demokratik anlayışımızdan dolayı gittik. Ben Mersin’e hizmet içingeldim, kavga etmek için gelmedim. Benim işim su getirmek, kanalizasyon yapmak,fakirin cebine ’Halk Kart’ı koymak, ekmeği, ulaşımı ucuz yapmak, yol yapmak, parkyapmak, yeşil alan yapmak” diye belirtti.


“Bir daha olursa bir daha giderim”


Cumhurbaşkanı’nın daveti için gittiği Ankara’da gayet olumlu bir ortam ilekarşılaştıklarını ve bu durumun aynı şekilde devam etmesi gerektiğini temenni edenSeçer, “Umarım böyle devam eder. Umarım samimilerdir. Ben samimiyim. Samimiolmak, samimi duygular taşımak, bir ayıp taşımak değildir. Samimiyetsiz olmak, içtenpazarlıklı olmak ayıptır, insanlık suçudur. Bir daha olursa bir daha giderim. Gidişsebeplerimizden biri de Türkiye’nin çok gerilmiş olması. Ankara’da siyasiler öksürdüğü


zaman, burada bronşite dönüştürüyor. Anadolu yatağa düşüyor. Ankara kavga ediyor,İstanbul seçimleri tartışılıyor, Vahap Seçer Mersin’de borçlanma yetkisi alamıyor.Oranın rüzgarı geliyor bizi çarpıyor” ifadelerini kullandı.


“Biz diyalogdan, birleşmeden, bütünleşmeden yanayız”


Meclis’in gündemine uzun zamandır getirilen ve geri dönen borçlanma yetkisinin degerçekleştirilen son mecliste kabul edilmesi ile ilgili konuşan Seçer, “İktidar AK Partilimeclis üyelerinin desteğiyle borçlanma yetkisi aldık. İyi ki de müzakereyi başlatmışız.Ankara’ya bir daha gideriz, yeter ki Mersin’e yatırım gelsin. Yeter ki burada işsizliğimizazalsın, Mersin zenginleşsin. Biz diyalogdan yanayız, biz birleşmeden, bütünleşmedenyanayız” dedi.

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 15:16
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