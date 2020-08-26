Mersin Büyükşehir Belediyesine grev kararı asıldı

MERSİN (AA) - Belediye-İş Sendikası Mersin Şube Başkanı Ali Sönmez, toplu iş sözleşmesinin (TİS) zamanında imzalanmaması nedeniyle grev kararı aldıklarını söyledi.

Sönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, toplu sözleşme görüşleri için bakanlıktan aldıkları yetkinin ardından başlayan görüşmelerde taleplerini komisyon kurarak işverene ilettiklerini belirtti.

Yaklaşık 90 maddeden oluşan toplu sözleşme görüşmelerinde şimdiye kadar 60 maddede anlaşma sağladıklarını ifade eden Sönmez, "Ücretlerle ilgili konuya gelince bir türlü anlaşma sağlayamadık. Maalesef bizim masada bitirme çabalarımıza rağmen yönetim tarafından oluşturulan komisyon hiçbir şekilde uzlaşmalı bir tavır içinde değildi." dedi.

Toplu sözleşmede anlaşma sağlanamadığından greve gitme kararı aldıklarını aktaran Sönmez, kararı iş yerlerindeki panoya astıklarını kaydetti.

Hizmetleri aksatmaktan yana olmadıklarını ve grev kararını üzülerek aldıklarını vurgulayan Sönmez, 60 günlük greve gitme kararı süresini beklemeye başladıklarını da sözlerine ekledi.











