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Gündem Mersin Büyükşehir Belediyesinde patlama
Gündem

Mersin Büyükşehir Belediyesinde patlama

Mersin Büyükşehir Belediyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama çıktı. Patlama itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-02-01 18:12:00 -
Mersin Büyükşehir Belediyesinde patlama

Mersin Büyükşehir Belediyesi taş binasında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Belediyede patlama sesi korkuttu

Mersin Büyükşehir Belediyesi taş binasında saat 17.10 sıralarında bir patlama sesi duyuldu. Ardından da binanın alt katında yangın çıktı. Belediye personelleri ilk başta yangın tüpüyle yangına müdahale etmeye çalışırken olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Binada bulunanlar tahliye edilirken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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