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Aktüel Mersin Bozyazı'da sera alanından ormana yayılan yangına havadan ve karadan müdahale
Aktüel

Mersin Bozyazı'da sera alanından ormana yayılan yangına havadan ve karadan müdahale

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Mersin Bozyazı'da sera alanından ormana yayılan yangına havadan ve karadan müdahale

Tekeli Mahallesi Akdam mevkiinde çıkan yangın şiddetli rüzgarla ormana sıçradı; sarp ve kayalık arazi karadan ulaşımı güçleştiriyor.

Mersin'in Bozyazı ilçesine bağlı Tekeli Mahallesi Akdam mevkiinde, seraların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre alevler, bölgede etkili olan şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede çevredeki ormanlık alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Mersin Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının sarp ve kayalık arazide etkili olması karadan ulaşımı güçleştirirken, ekipler alevlere uçak ve helikopterlerle havadan müdahale ediyor. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de arazözlerle yangının ilerlediği noktalara karadan müdahalede bulunuyor.

Ekiplerin, alevlerin yerleşim alanları ile çevredeki seralara daha fazla ilerlememesi için yoğun çalışma yürüttüğü öğrenildi.

Şiddetli rüzgar nedeniyle zaman zaman büyüyen alevlere karşı ekiplerin mücadelesi ve yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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