Mersin-Antalya D-400 kara yolunda panik dolu anlar! İtfaiye ekibi de dahil kimse yaklaşamadı

Mersin'de arı kovanı yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu yola saçılan arılar panik dolu anların yaşanmasına neden oldu. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken, kaza yerine arıcıların gelmesinin ardından arıların toplanmasıyla trafik normale döndü.

Arılar yola saçıldı

Mersin'in Erdemli ilçesinde arı kovanı yüklü kamyonet Ayaş Mahallesi'nde refüje çarptıktan sonra devrildi. Kazada R.K. isimli kamyonet sürücüsü yaralanmazken, kovanlar içindeki arılarla birlikte Mersin-Antalya D-400 kara yoluna saçıldı.

İtfaiye ekibi de dahil kimse yaklaşamadı

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, arılar sebebiyle kaza yerine arıcıların dışında itfaiye ekibi de dahil kimse yaklaşamadı.

Trafik yaya yolundan sağlandı

Trafik, bir süre çevrede güvenlik önlemi alan ekiplerce kontrollü olarak geniş olan yaya yolundan sağlanırken, arıların toplanmasının ve yolun temizlenmesinin ardından normale döndü.