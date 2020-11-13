Mermer yüklü TIR devrildi: 1 yaralı
Şanlıurfa'da mermer yüklü TIR devrildi. Kazada TIR'ın şoförü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Suruç karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Henüz sürücüsü öğrenilemeyen 63 E 4041 plakalı mermer yüklü TIR, seyir halindeyken devrildi. Kazada sürücü yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırdı. Yola saçılan mermerlerin kaldırılmasının ardından trafik tekrar normal seyrine döndü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.