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Ekonomi

Merkez'in hamlesi sonrası dolarda son durum

Merkez Bankası'nın Katar Merkez Bankası ile yapmış olduğu swap anlaşması tadili ile dolardaki düşüş bugün de devam ediyor. Dolar şu sıralar 6.7950 seviyesinden işlem görüyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 12:11:00 -
Merkez'in hamlesi sonrası dolarda son durum

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 6,7950'den işlem görüyor. Yaklaşık 2 haftadır düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, dün swap anlaşmalarına ilişkin haber akışıyla 13 Nisan'dan bu yana en düşük seviye olan 6,7532'ye kadar geriledi ve günü önceki kapanışa göre 1,6 değer kaybıyla 6,7778'den tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Katar Merkez Bankası arasındaki swap tutarı tadil edilerek 15 milyar ABD doları karşılığı Türk lirası ve Katar riyaline yükseltildi.

Anlaşma sonrası düşüş hızlandı

Dolar/TL, swap anlaşmasına ilişkin duyurunun ardından düşüşünü hızlandırarak 6,7688'e gerilemesinin ardından saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 üzerinde 6,7850'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 7,4180'den, sterlin/TL yatay bir seyirle 8,3030'dan satılıyor.

Dolar endeksi, önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 99,5, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 artışla 1,0940 seviyesinde dengelendi.

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında Avro Bölgesi'nde cari işlemler dengesi, TÜFE ve tüketici güven endeksi verileri ile ABD Merkez Bankası'nın bu akşam açıklanacak toplantı tutanakları takip edileceğini belirtti.

Swap anlaşmalarına ilişkin haber akışının ve yarınki Merkez Bankası faiz kararının piyasaların odağında olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,77'nin altında kapanışlar olması durumunda düşüşün ivme kazanarak 6,70'in gündeme geleceğini kaydetti.

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